Новый главный тренер "Реала" выдал лучший дебют за 89 лет

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Сантьяго Солари выиграл четыре матча из четырех после увольнения Хулена Лопетеги

Сантьяго Солари уже вошел в историю &quot;Реала&quot;. Фото AFP
Сантьяго Солари уже вошел в историю "Реала". Фото AFP

Уникальный результат у руля мадридского "Реала" показал аргентинский специалист Сантьяго Солари, который 30 октября был назначен исполняющим обязанности главного тренера после того, как Королевский клуб уволил Хулена Лопетеги с этого поста за ужасные результаты. Мадридцы с Лопетеги выиграли только шесть матчей из 14-ти, а на закуску еще и потерпели разгром от "Барселоны" (1:5).

С приходом Солари началась белая полоса: "Реал" обыграл "Мелилью" в Кубке Испании (4:0), "Вальядолид" в чемпионате Испании (2:0), "Викторию" в Лиге чемпионов (5:0) и "Сельту" в чемпионате (4:2). Общий счет в четырех выигранных матчах – 15:2.

Оказалось, что это лучший тренерский дебют для наставников "Реала" за 89 лет! В 1929 году подобный фокус проделал Хосе Киранте, который выиграл пять первых поединков у руля мадридцев с общим счетом 14:4.

Неудивительно, что на волне побед "Реал" назначил главным тренером именно Солари, хотя еще когда Лопетеги работал, ходили слухи о предметном интересе Королевского клуба к Антонио Конте и Маурисио Почеттино. Однако переговоры с обоими специалистами зашли в тупик, а победная серия Солари позволила представителям "Реала" без особого сожаления свернуть диалог.
Реал Мадрид, Сантьяго Солари, Хосе Киранте

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Сегодня|Спорт

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