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Новый клуб украинского футболиста Марьяна Шведа оформил "золотой дубль" в Шотландии

25 мая, 20:35

"Селтик", ранее завоевавший "золото" чемпионата Шотландии, в финале Кубка обыграл Хартс со счетом 2:1

"Селтик" - чемпион и обладатель Кубка Шотландии
"Селтик" - чемпион и обладатель Кубка Шотландии. Фото: Reuters

Футболисты "Селтика", за который с нового сезона будет выступать украинский полузащитник Марьян Швед, оформили "золотой дубль" по итогам нынешнего сезона, обыграв "Хартс" в финале Кубка Шотландии. Встреча, прошедшая в субботу в Глазго на "Хэмпден Парк", завершилась со счетом 2:1 в пользу "кельтов". Украинец, который недавно присоединился к команде и уже провел с ней первые тренировки, участие в матче не принимал.

У победителей оформил дубль Одсонн Эдуард (62-я и 82-я минуты), забивший первый мяч с пенальти, у команды из Эдинбурга отличился Райан Эдвардс (53).

"Селтик" завоевал свой 39-й Кубок Шотландии в истории и третий подряд. Ранее в нынешнем сезоне "кельты" завоевали свой 50-й титул чемпионов страны.

Ранее мы писали, что Марьян Швед получил золотую медаль чемпиона Шотландии без единого матча за "Селтик". Украинец только в мае был представлен в качестве игрока шотландского клуба. Во время празднования победы в чемпионате Швед снял на видео своих партнеров и показал собственную медаль. Интересно, что transfermarkt оценивает трансферную стоимость Шведа в 2 миллиона евро – по этому показателю он входит в ТОП-20 в команде.


Марьян Швед получил медаль чемпиона Шотландии Видео: Instagram

Интересно, что в январе Марьян Швед имел в Instagram 17 тысяч подписчиков. Сразу после подписания контракта с "Селтиком" количество его поклонников выросло до 32 тысяч, а за сутки после представления еще добавилось 7 тысяч. А теперь с количеством 42 тысячи подписчиков Марьян Швед войдет в топ-50 самых популярных украинских спортсменов в Instagram.

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Тег чемпионат Шотландии, Селтик, Марьян Швед, Кубок Шотландии

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Сегодня|Спорт

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