Новый контракт для "избранного": чемпионы Европы не отпустили тренера, который переписал историю

Сборная Португалии провела не самый лучший отбор на Евро-2020, уступив первое место в группе Украине. Однако "Избранные" едут на чемпионат континента, и местная федерация футбола объявила о продлении контракта с главным тренером национальной команды Фернанду Сантушем. Новое соглашение 65-летнего специалиста рассчитано до 2024 года.

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"Для меня и моего тренерского штаба большая честь продолжить этот путь, который был начат благодаря воле и решимости президента федерации. Мы знаем, что не можем выиграть все, но будем бороться, чтобы сделать это. Возможно, после окончания действия этого контракта я завершу тренерскую деятельность", — отметил Сантуш.

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Напомним, что Сантуш возглавил сборную Португалии в 2014 году после вылета Роналду и компании с группового этапа чемпионата мира и проигрыша Албании на старте отбора к Евро-2016. Под руководством португальского специалиста национальная команда впервые в своей истории стала чемпионом Европы-2016 и победителем Лиги наций УЕФА в сезоне-2018/2019.

Ранее мы также давали реакцию фанатов на "бомбическую" группу на Евро-2020.

Смотрите, как Португалия в отборе на Евро-2020 переиграла Люксембург:

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