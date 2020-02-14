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Новый коронавирусный скандал: Буффон стал расистом после автографа фанату из Китая

14 февраля, 22:36

Знаменитый итальянский голкипер хотел пошутить, а нарвался на обвинения в расизме

Джанлуиджи Буффон

Джанлуиджи Буффон / Фото: AFP

Легендарный вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон неудачно пошутил про коронавирус, когда раздавал автографы. И нарвался на обвинения в расизме. Напомним, ранее фаната Путина высмеяли после фото-шутки о коронавирусе.

Скандал случился после первого полуфинального матча Кубка Италии, в котором "Ювентус" сыграл вничью с "Миланом" 1:1. В подтрибунном помещении 42-летний чемпион мира Джанлуиджи Буффон встретил азиатского фаната, который попросил его об автографе.

"Я слежу за тобой. Корона…? Да? Ты из Уханя?" – обратился Буффон к фанату, после чего вратарь потрогал парня по голове, показав, что не брезгует им

Как сообщает Football-Italia, такие действия Буффона вызвали осуждение в социальных сетях. Многие члены китайской общины в Италии не одобряют шуток о коронавирусе и называют подобные случаи "расистским поведением".

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Отметим, что ранее в расизме из-за ролика о коронавирусе был обвинен полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли. На видео, которое англичанин выложил у себя в соцсети, он смотрит в камеру с маской на лице. Подпись к ролику гласит: "Короно чтооо? Пожалуйста, слушайте со звуком". На заднем плане слышен разговор людей с азиатским акцентом.

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Милан Италия чемпионат Италии Ювентус Турин кубок Италии коронавирус Джанлуиджи Буффон

Источник: isport.ua

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