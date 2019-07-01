Новый поворот: стала известна восьмая команда в тренерской карьере Луческу

Румынский специалист уехал из Европы. Теперь он будет работать в Саудовской Аравии

Разван и Мирча Луческу. Фото antenastars.ro.

Разван Луческу – 50-летний сын Мирчи Луческу – продолжит свою тренерскую карьеру в Саудовской Аравии. Румынский специалист возглавил "Аль-Хиляль", информирует официальный сайт клуба. Напомним, что последним клубом, где работал Разван, был ПАОК, с которым он выиграл чемпионат и Кубок Греции.

Отметим, что это уже восьмая команда в тренерской карьере Развана Луческу. До этого он сотрудничал с румынскими "Брашовом", "Рапидом", "Петролулом", сборной Румынии, катарским "Аль-Джаишем", а также греческими "Ксанти" и ПАОКом.

Как мы писали ранее, Мирча Луческу взял назад свои слова о Лобановском. Румынский специалист сперва заявил, что был удивлен месту, которое Лобановскому отвел французский журнал "France Football" в списке лучших тренеров в истории футбола. Экс-наставник "Динамо" и сборной СССР занял в нем шестую строчку, а Луческу авторы рейтинга поставили на 41-ю позицию. "Я очень удивлен позицией Лобановского, – утверждал Луческу-старший. - Когда Лобановский уехал работать за рубеж, у него не было абсолютно никаких результатов".

Однако позже Мирча Луческу извинился и признался, что жалеет о сказанном. "Я только хочу сказать - жалею, что так получилось и прошу прощения", – сказал румынский тренер.

Напомним, сегодня Хосеп Гвардиола выступил против возможных изменений в формате Лиги чемпионов. Наставник "МанСити" не хочет, чтобы еврокубок делали закрытым соревнованием. "Я не согласен с этой идеей, – заявил Гвардиола. – Если это случится, мы убьем внутренние чемпионаты. Если "Реал" и "Барселона" уйдут и не будут играть с "Эспаньолом", кто будет следить за чемпионатом? Испанская лига умрет".

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