Новый поворот в деле Вукоевича: жена, которую динамовец "грозился убить", уже "отмазывает" Огнена

Хорватская полиция отпустила бывшего полузащитника, а ныне селекционера киевского "Динамо" и тренера молодежной сборной Хорватии Огнена Вукоевича после дачи показаний, сообщает издание Jutarnji. Напомним, ранее на Вукоевича завели уголовное дело за угрозу убить его жену (38-летнюю бывшую Мисс Хорватия по имени Андрея), а также ее мать.

При этом Огнену Вукоевичу запрещено посещать свой дом в хорватском Тушканаце и приближаться к жене более, чем на 200 метров. Это временная мера, ее срок будет зависеть от Вукоевича и его супруги – она будет действовать, пока их адвокаты не подадут ходатайство о приостановке.

Реклама Огнен Вукоевич и его жена Андрея / Фото: slobodnadalmacija

"Накануне вскоре после полуночи 38-летняя жена Вукоевича, бывшая Мисс Хорватия, сообщила в полицию об угрозах убийства со стороны Огнена, поскольку словесное столкновение под покровом ночи вышло за классические рамки, – пишут хорватские СМИ. – Вукоевич прибыл домой пьяным. Его жену обескуражило состояние Огнена, он начал кричать на нее. Он также предположительно угрожал смертью ей и другим членам семьи. Видя, что общение приобретает другое измерение, жена Вукоевича пыталась позвонить в полицию по мобильному телефону, но он попытался вырвать мобильный телефон из ее руки и оттолкнул ее. Вскоре полиция вмешалась и арестовала его, в организме Вукоевича обнаружено 0,6 промилле алкоголя"

"Такое поведение Огнена вызвало у его жены чувство страха за свою жизнь и жизнь членов ее семьи. После допроса ответчика, Муниципальная государственная прокуратура в Загребе приняла решение, предписывающее ему удалиться из дома, где он проживает со своей женой, а также не приближаться к жертве"

По данным хорватских СМИ, жена Вукоевича уже сообщила правоохранительным органам, что она не заинтересована в уголовном преследовании Вукоевича, а сказанное им в четырех стенах расценивает уже не как угрозу ее жизни, а как "пошлое оскорбление". Похоже, Андрея уже "отмазывает" Огнена, пытаясь сохранить его на свободе после скандальных ночных разборок.

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Отметим, что модель и директор хорватской почты Андрея Чупор и Огнен Вукоевич поженились в октябре 2016 года. В декабре того же года у них родился сын Лука.

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Во время ЧМ-2018 Вукоевич, который входил в тренерский штаб сборной Хорватии, вместе с другим экс-динамовцем Дамагоем Видой после победы над Россией записал в раздевалке видео, на котором они скандировали "Слава Украине!".

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