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Новый расистский скандал: голландец после оскорблений ушел с поля, а вернувшись – забил

18 ноября, 07:15

Футболист "Эксельсиора" Ахмад Мендес Морейра ответил оскорбившим его фанатам забитым голом

Ахмад Морейра покидает поле

Ахмад Морейра покидает поле / Фото: Getty Images

Матч второго дивизиона Нидерландов между "Ден Босхом" и "Эксельсиором" омрачил скандал на расовой почве. На 29-й минуте встречи при счете 1:1 болельщики хозяев начали выкрикивать расистские оскорбления в адрес вингера гостей Ахмада Мендеса Морейры – 24-летнего голландца, отцом которого является выходец Гвинеи-Бисау.

Читайте также: Жест Тайсона уже в печати: болельщики "Шахтера" выпустили футболку с бразильцем против расизма

Из-за оскорблений игрок "Эксельсиора" покинул пределы поля. После случившегося главный арбитр встречи принял решение остановить матч на 10 минут.

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Интересно, что после возобновления игры Мендес Морейра смог забить. На 44-й минуте матча он вывел "Эксельсиор" вперед. Празднуя гол, он подбежал к той части трибун, откуда ранее в его адрес прозвучали расистские оскорбления. Ахмад демонстративно приложил ладони к ушам, словно обращаясь к фанам: "Я вас слушаю, что теперь скажете?"

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В ответ в сторону Морейры, наряду с новыми нелицеприятными выкриками и нецензурными жестами, с трибун полетели различные предметы. Что касается итога матча, то он завершился со счетом 3:3.

Напомним, ранее расистским оскорблениям был подвергнут капитан "Шахтера" Тайсон. На скандал в "украинском классико" уже отреагировала полиция, открыв против ультрас "Динамо" уголовное дело.

При этом сами ультрас "Динамо", комментируя обвинения в расизме, заявили: "Это была акция в поддержку пятнистых сов. Как можно звук совы не отличить от звука обезьяны? Они абсолютно разные".

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расизм чемпионат Голландии Ден Босх Эксельсиор Ахмад Мендес Морейра

Источник: Сегодня|Спорт

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