Новый расклад в "Динамо": Михайличенко – главный тренер, Гомес – на подстраховке

Суркис и Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Алексей Михайличенко станет главным тренером "Динамо" без приставки "исполняющий обязанности". Об этом сообщает Football.ua. По информации источника, о назначении объявят завтра, однако ресурс FC Dynamo Nation при этом уточняет, что Михайличенко, получив предложение, взял время на размышление.

Сейчас 56-летний Алексей Михайличенко работает на посту спортивного директора "Динамо". Отметим, что он уже возглавлял "Динамо" в 2002-2004 годах, выиграл 2 чемпионата, 1 Кубок и 1 Суперкубок Украины. Михайличенко был уволен Игорем Суркисом летом 2004 года в рамках, так называемой, шоковой терапии после того, как в первом матче квалификации Лиги чемпионов "Динамо" под его руководством дома уступило "Трабзонспору" – 1:2. Тогда его сменил Йожеф Сабо, который на выезде взял у турецкой команды реванш (2:0) и вывел киевлян в групповой раунд ЛЧ.

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Если Михайличенко откажется от этой должности и киевский клуб в ближайшее время не определится с постоянным главным тренером, ожидается, что к предстоящему матчу с "Олимпиком" 24 августа "Динамо" будет готовить экс-ассистент Хацкевича испанец Висенте Гомес.

Напомним, после домашней ничьей с "Брюгге" (3:3), которая привела к вылету из Лиги чемпионов, "Динамо" рассталось с главным тренером. Киевляне прекратили сотрудничество с Александром Хацкевичем. Белорус стал автором позорного антирекорда. Впервые в своей истории киевский клуб пропускает сразу три Лиги чемпионов кряду.

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