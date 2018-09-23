Новый рекорд Лео Месси: он провел наибольшее число матчев в Примере среди иностранцев

Аргентинский нападающий провел свою 423 игру за "Барселону" в чемпионате Испании

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси установил рекорд среди иностранных футболистов по числу матчей в чемпионате Испании. "Барселона" в воскресенье в рамках пятого тура чемпионата Испании принимает "Жирону". Месси вышел в стартовом составе.

Матч против "Жироны" стал для аргентинца 423-м в Ла Лиге, что стало новым рекордом в истории турнира. Прежнее достижение принадлежало бразильскому защитнику Дани Алвесу (422), выступавшему в Испании за "Севилью" и "Барселону".

Ранее мы писали, что Лео Месси сменил имидж: пятикратный обладатель "Золотого мяча" сбрил бороду. Лидер "Барселоны" в своем Instagram показал свежие фото, на которых футболист без привычной растительности на лице.

"Барселона" на старте чемпионата Испании-2018/19 выиграла четыре матча из четырех. Месси в прошедших встречах забил четыре мяча и отдал две голевые передачи. Всего в 422 играх до сегодняшнего дня за первую команду "Барселоны" Лео Месси забил 387 голов.

Напомним, что на этой неделе Месси первым в истории оформил восьмой хет-трик в Лиге чемпионов. Аргентинец приложил руку к разгрому ПСВ на старте группового этапа турнира.