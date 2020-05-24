Новый скандал на карантине: футболист накачал девушку наркотиками и изнасиловал

Одного из футболистов клуба английской Премьер-лиги подозревают в участии в групповом изнасиловании. Об этом сообщает Daily Star. По информации источника, игрок, чье имя не разглашается по юридическим причинам, устроил с друзьями закрытую вечеринку в арендованных апартаментах. На следующий день девушка, которая побывала на мероприятии, написала заявление в полицию.

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Девушка сообщила, что ей якобы подмешали наркотики и изнасиловали. Утром она проснулась голой и с расцарапанными ногами. Когда она спросила, что произошло, футболист сказал, что они занимались сексом. Потерпевшая также утверждает, что участниками изнасилования стали друзья игрока. В данный момент полиция проводит расследование.

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Напомним, что недавно в похожий скандал угодил полузащитник "Челси" Каллум Хадсон-Одои. Футболиста обвиняют в изнасиловании. Обидчика "Динамо", переболевшего COVID, арестовали в четыре утра после скандального интима.

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