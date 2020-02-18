Новый скелет из шкафа скандального Марио: его обвиняют еще и в изнасиловании несовершеннолетней

Марио Балотелли / Фото: Getty Images

На днях мы писали, что скандальный нападающий итальянской "Брешии" Марио Балотелли подвергся шантажу со стороны неизвестной молодой девушки, когда выступал за французскую "Ниццу". Как оказалось, Марио встречался с девушкой, когда ей было еще 17 лет. При этом она уверяла футболиста, что уже совершеннолетняя. Когда между ними произошла сексуальная связь, барышня раскрыла Балотелли свой возраст и потребовала 100 тыс. евро за молчание.

Марио Балотелли / Фото: Reuters

Но теперь история получила продолжение. После того, как форвард отказался платить, девушка заявила, что футболист ее изнасиловал – сообщает Gazzetta.it. Заявление было подано в полицию два года назад. Тогда он выступал за "Ниццу". Сейчас полиция как раз расследует этот инцидент.

Реклама

Читайте также: Пять лет вне футбола: в Италии вынесли беспрецедентное наказание за расистские оскорбления в адрес Балотелли

Отметим, что в нынешнем сезоне 29-летний Балотелли принял участие в 17 матчах чемпионата Италии, в которых стал автором пяти забитых мячей. Ранее мы рассказывали, что Марио Балотелли начал 2020 год с аварии. Его авто протаранило ворота пекарни. При этом машина футболиста, за рулем которой сидел его друг, пострадала больше, чем сам Марио.

В тренде Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира

Смотрите, как забивает в Италии Балотелли

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама