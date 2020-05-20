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Новый срок для Шевченко: названы условия контракта с тренером сборной Украины

20 мая, 17:39

Олег Люлька

Украинская ассоциация футбола намерена продлить Шеву не только на период Евро-2021, но и на весь следующий цикл

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и его штаб получат от Украинской ассоциации футбола предложение продлить контракты на 2,5 года, до завершения чемпионата мира-2022 в Катаре. Об этом сообщает Sport Arena. Ранее Шевченко уточнил, когда бы он хотел стать тренером "Милана".

Нынешнее соглашение Андрея Шевченко истекает в июле 2020 года, срок его действия распространялся на период вплоть до предполагавшегося завершения Евро-2020. Однако в связи с пандемией коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год. Впрочем, Украинская ассоциация футбола хочет сохранить Шеву не только на Евро-2021, но и еще на один цикл.

Планируется, что следующий чемпионат мира состоится в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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Андрей Шевченко

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

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Напомним, на Евро, который был перенесен на лето 2021 года, сборная Украины сыграет в группе с Нидерландами и Австрией. Третий соперник определится после плей-офф Лиги Наций.

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Смотрите, как сборная Украины с Андреем Шевченко вышла на Евро с первого места в квалификации

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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контракт тренер Андрей Шевченко Сборная Украины ЧМ-2022 Евро-2020

Источник: SportArena

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