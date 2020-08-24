Новый тренер "Барселоны" по телефону выгнал из команды Луиса Суареса

Уругвайский нападающий покинет клуб, хотя у него еще один год по контракту

Новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман определил будущее нападающего команды Луиса Суареса. По информации радиостанции RAC1, нидерландский тренер не видит уругвайского форварда в своей команде и уже сообщил футболисту об этом во время разговора по телефону.

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По информации источника, "Барселона" не уведомила Суареса о сроках начала предсезонной подготовки, а клубные юристы уже занимаются подготовкой документов для расторжения контракта, хотя соглашение уругвайца действительно еще один год.

Как мы писали ранее, Луис Суарес может вернуться в свой бывший клуб. "Аякс" предлагает за нападающего 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Суарес провел 36 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и сделал 10 результативных передач. Transfermarkt.com оценивает 33-летнего нападающего в 28 миллионов евро.

Добавим, что ранее у Кумана состоялся разговор с другим лидером команды Лионелем Месси. Месси сказал новому тренеру "Барселоны", что уходит из команды.

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