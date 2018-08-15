Новый тренер "Баварии" ввел жесткие правила пользования смартфонами

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач не позволит игрокам пользоваться телефонами на территории базы команды за пределами раздевалки. Хорват ввел данное нововведение для того, чтобы футболисты больше общались между собой, а также меньше времени находились под вредным излучением. Под запрет попадают все помещения, за исключением раздевалки: это и столовая, кабинет физиотерапевта и так далее.

"Пользоваться мобильным телефоном в раздевалке можно, в других помещениях – запрещено. Когда мы обедаем вместе, нужно говорить друг с другом, а не играть в телефоне. Я хочу общаться друг с другом. Кроме того, во время физиотерапии игроки должны расслабляться, не постоянно отвлекаться на мобильный телефон. Да и я не могу себе представить, что излучение полезно", – рассказал Нико Ковач.

Напомним, что Нико Ковач стал тренером "Баварии" с сезона 2018/19.

Нико Ковач, проведший 83 матча за сборную Хорватии, завершил футбольную карьеру в 2009 году в австрийском "Зальцбурге", там же он начал свою тренерскую деятельность. Специалист возглавлял сборную Хорватии с 2013 по сентябрь 2015 года. С 2016 года руководит "Айнтрахтом". В качестве игрока Ковач выступал за "Баварию" с 2001 по 2003 год.