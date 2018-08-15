Новый тренер "Челси" отменил запрет для футболистов на ночевку дома перед матчами

Маурицио Сарри объясняет это тем, чтоб хочет получить команду, которая будет в хорошем настроении

Новый главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ослабил правила для команды, установленные его предшественником Антонио Конте. Теперь футболисты могут оставаться дома в ночь перед домашним матчем и присоединиться к своим товарищам по команде днем. При Конте все ночевали в отеле "Челси Харбор" перед вечерней игрой на "Стэмфорд Бридж" на следующий день. Это правило не пользовалось особой популярностью среди игроков.

Также Сарри позволил сделать более широкий выбор еды на базе команды и в отелях, тогда как Конте был строг по вопросам диеты футболистов. Новый тренер "Челси" мотивирует это тем, чтоб хочет получить команду, которая будет в хорошем настроении.

59-летний итальянец возглавил "Челси" в июле .В прошлом сезоне "Наполи" вместе с Сарри стал вторым в чемпионате Италии. Он работал с командой на протяжении трех лет.

Напомним, что новый тренер "Баварии" Нико Ковач ввел жесткие правила пользования смартфонами. Под запрет попадают все помещения, за исключением раздевалки: это и столовая, кабинет физиотерапевта и так далее.