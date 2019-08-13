Новый тренер "Динамо": Хацкевича, в случае фиаско с "Брюгге", сменит Заваров или Мороз

Александр Заваров / Фото: Сегодня|Спорт

Экс-нападающий киевского "Динамо" Олег Саленко поделился инсайдом о том, кто сменит Александра Хацкевича на посту главного тренера киевлян в том случае, если по итогам ответного матча с "Брюгге" "Динамо" вылетит из Лиги чемпионов. Напомним, неделей ранее украинский клуб уступил в гостях – 0:1. По словам Саленко, сменщиком белоруса, в случае невыхода в следующий раунд ЛЧ, станет нынешний наставник динамовской молодежки Юрий Мороз либо легенда клуба – победитель Кубка кубков-1986 Александр Заваров, являющийся сейчас селекционером "Динамо".

Онлайн "Динамо" – "Брюгге" трансляция матча Лиги чемпионов

"Думаю, с "Брюгге" – решающая игра. У меня есть инсайд, что именно от нее зависит судьба Хацкевича. Не пройдут – скорее всего, вылетит и тренер, – заявил Олег Саленко. - А ставить вместо него пока некого. Но зная Суркиса, будут выбирать среди своих. Тот же Юра Мороз – достойный вариант. Будет жесткий и серьезный тренер, а не то, что сейчас. Еще, по моей информации, может Заваров стать".

Как "Динамо" обыграло "Шахтер" в Суперкубке-2019

Как мы писали ранее, новичок Динамо" Жерсон Родригес рассказал, за счет чего "бело-синие" будут обыгрывать "Брюгге". "Будет тяжелая игра. Думаю, судьба матча будет решаться на последних минутах. Мы должны идти вперед и максимально атаковать. Мы должны забить первыми, а потом еще один гол и не пропустить", – сказал Родригес.

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