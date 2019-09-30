Новый тренер для Зинченко: Гвардиолу готов заменить голландец, разгромленный "Шахтером"

Ван Бронкхорст и Гвардиола / Фото: Getty Images

Как утверждает испанское издание Marca, руководство "Манчестер Сити" рассматривает голландца Джованни ван Бронкхорста в качестве преемника нынешнему менеджеру команды Пепу Гвардиоле. Правда, речь идет не об экстренной смене тренера для украинца Александра Зинченко. Ван Бронкхорст – страховочный вариант на перспективу. Отметим, что на днях Гвардиола заступился за футболиста, которого обвиняют в расизме.

Зинченко и Гвардиола / Фото: Reuters

Пеп Гвардиола и Александр Зинченко / Фото: Reuters

Реклама

Контракт Гвардиолы с "Манчестер Сити" истекает летом 2021 года. По данным испанских медиа, в английском клубе сомневаются, что каталонский тренер продлит договор, так как ранее он не задерживался в своих командах на долгосрочной основе.

Читайте также: Капитан "Манчестер Сити" под надзором Зинченко установил уникальный рекорд Премьер-лиги

На случай, если Гвардиола откажется продлить действующее соглашение с "МанСити", боссы чемпионов Англии уже предусмотрели вариант с ван Бронкхорстом. Отмечается, что уже в ближайшее время он войдет в структуру "Манчестер Сити".

Ван Бронкхорст и Гвардиола. Фото – Getty Images

Голландец Джованни ван Бронкхорст, будучи футболистом, выигрывал Лигу чемпионов с "Барселоной" и "серебро" чемпионата мира со сборной Нидерландов. А качестве тренера привел к "золоту" голландского чемпионата "Фейеноорд", после чего дважды проиграл "Шахтеру" в групповом раунде ЛЧ.

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Фейеноорд" ван Бронкхорста в ЛЧ-2017/2018

Отметим, что относительно будущего нынешнего коуча "МанСити" всевозможные слухи возникают с завидной регулярностью. Например, в конце прошлого сезона появилась информация, что Гвардиола может променять Зинченко на Роналду и перебраться в "Ювентус". Однако этот сценарий в итоге не осуществился.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама