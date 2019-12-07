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Новый тренер "Эвертона" побежал праздновать гол с болбоем, а не с командой: забавное видео

7 декабря, 21:21

Данкан Фергюсон бурно отреагировал на гол своей команды в матче против "Челси"

Данкан Фергюсон и болбой

Данкан Фергюсон и болбой / Фото: Reuters

Юный болбой снова оказался в центре внимания во время футбольного матча в Англии. На этот раз парень, подающий мячи, оказался героем эпизода в матче между "Эвертоном" и "Челси" (3:1) в 16-м туре Премьер-лиги. Нет, он не помог команде организовать гол, зато бурно праздновал третий забитый мяч хозяев поля вместе с дебютантом на тренерском мостике "ирисок" Данканом Фергюсоном.

Шотландский тренер после гола в исполнении Доминика Калверт-Льюина на 84-й минуте встречи помчался вдоль бровки поля, а затем схватил в объятия прибежавшего к нему болбоя. Только после этого он отправился поздравить своих подопечных. Видео эпизода сразу стало вирусным в соцсетях.

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Напомним, что после поражения от "Ливерпуля" (2:5) в предыдущем туре Эвертон отправил в отставку Марко Силву, пока команду будет тренировать Данкан Фергюсон, который выступал за клуб в роли игрока с 1994 по 1998, а затем с 2000 по 2006 год.

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Напомним, что некоторое время назад героем стал болбой матча "Тоттенхэм" – "Олимпиакос" (4:2) в Лиге чемпионов. На 50-й минуте встречи он очень быстро подал мяч Сержу Орье для ввода из аута, позволив лондонской команде организовать стремительную атаку и забить свой второй гол. После матча Жозе Моуринью заявил, что этот эпизод стал ключевым в матче и отблагодарил парнишку тем, что пригласил на обед с командой.

Смотрите обзор матча "Тоттенхэм Хотспур" – "Олимпиакос" – 4:2

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чемпионат Англии Челси Лондон Эвертон болбой Данкан Фергюсон

Источник: Сегодня|Спорт

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