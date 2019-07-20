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Новый вариант для Лунина: его зовет в свой клуб легендарный Роналдо

20 июля, 23:51

"Реал" готов отдать украинца в аренду свой бывшей звезде – бразильцу, дважды выигрывавшему "Золотой мяч"

Лунин был куплен "Реалом" за 8,5 млн евро
Лунин был куплен "Реалом" за 8,5 млн евро. Фото: Getty Images

Голкипер "Реала" Андрей Лунин заинтересовал "Вальядолид". Об этом сообщает испанское издание AS. "Сливочные" подыскивают вариант с арендой 20-летнего украинского вратаря, а "Вальядолид" проявил интерес к сделке. Изначально "бело-фиолетовые", занявшие 16-е место в прошлом чемпионате Испании, хотели подписать опытного вратаря. Но из-за давних отношений босса "Реала" Флорентино Переса с владельцем "Вальядолида" Роналдо, в свое время игравшим за "Реал", этот клуб-середняк Примеры может остановить свой выбор на Лунине. 

Располневший Роналдо с капитаном "Реала" Серхио Рамосом. Фото – Getty Images

Как мы сообщали, знаменитый Роналдо по прозвищу Зубастик стал хозяином "Вальядолида" прошлой осенью. 42-летний бразилец, дважды выигрывавший "Золотой мяч", заплатил за 51 процент акций клуба около 30 миллионов евро. Кстати, от Вальядолида до Мадрида – 195 км. Да, это не пригород испанской столицы, как Леганес, где до этого на правах аренды выступал Лунин, и тем не менее – не такое уж и большое расстояние. Всего два часа на машине.

Смотрите, как Лунин "летал" на тренировках "Леганеса"


Сейвы в исполнении Лунина. Instagram игрока

Отметим, что основным вратарем "Валядолида" на данный момент является 30-летний испанец Жорди Масип. В прошлом сезоне он сыграл 35 матчей, пропустив 45 голов и в 9 встречах оставив свои ворота на замке. 

Ранее мы сообщали, что Андрей Лунин выдавил 21-летнего Луку Зидана из "Реала". Сын главного тренера Королевского клуба, проиграв конкуренцию украинцу, отправился в Сегунду. Теперь ему будет забивать Зозуля.

Однако проблема в том, что Кейлор Навас решил остаться в "Реале", и теперь "сливочные" вынуждены искать варианты аренды для Андрея. Как мы писали ранее, заинтересованность в услугах Лунина проявил "Бетис", уже вступивший в переговоры с "Реалом". Однако, как оказалось, на Лунина в самой Испании имеется немало других претендентов.

Напомним, не далее как в июне Лунин был признан лучшим вратарем молодежного ЧМ. Украинский кипер получил золотую перчатку по итогам триумфального для нашей сборной мундиаля на полях Польши. В финале футболисты Александра Петракова одержали волевую победу над Южной Кореей – 3:1.

Как молодежную сборную Украины встречали на родине

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Тег Реал Мадрид, Вальядолид, Андрей Лунин

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Сегодня|Спорт

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