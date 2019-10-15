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Нойер отдыхает: Пятов назван лучшим вратарем отборочного цикла Евро-2020

15 октября, 21:55

В семи матчах голкипер сборной Украины пропустил лишь от Люксембурга и от Роналду - со спорного пенальти

С игры Роналду Пятову не забил

С игры Роналду Пятову не забил / Фото: Getty Images

Авторитетный аналитический портал InStat назвал голкипера сборной Украины Андрея Пятова лучшим вратарем всего отборочного цикла Евро-2020, в котором принимают участие 55 национальных команд Старого Света. Ранее не Ярмоленко и не Яремчук, а именно Пятов был признан лучшим украинским игроком в поединке с Португалией.

Согласно подсчетам аналитиков InStat, голкипер "сине-желтых" Андрей Пятов в среднем набирает 321 очко за матч. Это лучший вратарский показатель в квалификации чемпионата Европы на данный момент. Ближайшими преследователями первого номера "Шахтера" являются поляк Лукаш Фабианьски (312 очков) и знаменитый немец Мануэль Нойер (307 баллов).

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Отметим, что в квалификации Евро-2020 сборная Украины с Андреем Пятовым на воротах провела семь матчей, в которых пропустила всего два мяча – в понедельник вечером от Криштиану Роналду с весьма спорного пенальти, а также от нападающего Люксембурга Дэйва Тюрпеля, огорчившего Пятова в мартовском поединке отбора.

Смотрите, как Роналду забивал Пятову с пенальти

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины Шахтер Донецк Андрей Пятов Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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