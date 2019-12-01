Нойок шикарной пушкой помог "Динамо" обыграть другое "Динамо" в последнем туре

Александр Нойок

В последнем туре чемпионате Беларуси "Динамо" Брест на выезде обыграл "Динамо" Минск со счетом 3:1. Решающий гол своей команды забил украинский полузащитник Александр Нойок.

Читайте также: Милевский привел Алиева в свой бар: фото закадычных друзей

Нойок забил шестой гол в 24-м матче чемпионата Беларуси. Также на его счету один результативный пас.

Реклама

Отметим, что у минской команды играл украинец Дмитрий Билоног, а у Бреста в запасе остался Артем Милевский. Брестское "Динамо", напомним, ранее досрочно выиграло чемпионат Беларуси.

После минимальной победы над "Витебском", которая досрочно принесла брестскому "Динамо" чемпионство, Артем разрыдался прямо на поле. Милевского заключила в объятия его девушка – красотка-модель Валерия. А когда украинец покидал газон, его подняли на руки болельщики и принялись подбрасывать в воздух.

В тренде Расписание сборной Украины на Евро-2020: с кем начинаем борьбу за трофей

Смотрите сюжет о том, как Милевский пропил свой успех

Добавим, что с 2020 года цвета нового чемпиона Беларуси будет защищать Евгений Хачериди. Соглашение брестского "Динамо" с украинским центральным защитником рассчитано до конца 2021 года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама