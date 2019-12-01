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Нойок шикарной пушкой помог "Динамо" обыграть другое "Динамо" в последнем туре

1 декабря, 20:20

Александр забил гол на 58-й минуте

Александр Нойок

Александр Нойок

В последнем туре чемпионате Беларуси "Динамо" Брест на выезде обыграл "Динамо" Минск со счетом 3:1. Решающий гол своей команды забил украинский полузащитник Александр Нойок.

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Нойок забил шестой гол в 24-м матче чемпионата Беларуси. Также на его счету один результативный пас.

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Отметим, что у минской команды играл украинец Дмитрий Билоног, а у Бреста в запасе остался Артем Милевский. Брестское "Динамо", напомним, ранее досрочно выиграло чемпионат Беларуси.

После минимальной победы над "Витебском", которая досрочно принесла брестскому "Динамо" чемпионство, Артем разрыдался прямо на поле. Милевского заключила в объятия его девушка – красотка-модель Валерия. А когда украинец покидал газон, его подняли на руки болельщики и принялись подбрасывать в воздух.

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Добавим, что с 2020 года цвета нового чемпиона Беларуси будет защищать Евгений Хачериди. Соглашение брестского "Динамо" с украинским центральным защитником рассчитано до конца 2021 года.

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чемпионат Беларуси Александр Нойок Динамо Брест

Источник: Сегодня|Спорт

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