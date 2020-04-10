Ну, и апетит: вратарь "Баварии" запросил у клуба фантастическую зарплату и суперконтракт

Мануэль Нойер в 35 лет хочет получать 20 миллионов евро в год

Ветеран немецкого футбола Мануэль Нойер решил, что ему еще рано на пенсию и запросил у своего клуба, "Баварии", контракт, который получают далеко не все молодые звезды. Опытный вратарь хочет зарплату в 20 миллионов евро в год! Читайте о том, что Мануэлю Нойеру исполнилось 34 года: выглядит, как Том Хэнкс, получает в два раза больше Ярмоленко.

Как сообщает немецкое издание Bild, голкипер едва ли не ультимативно требует контракт сроком на пять лет. И к нему зарплату не меньше 20 "лимонов", тогда как сейчас получает 15. "Бавария" пока что готова предложить Нойеру соглашение лишь до 2023 года. Говорят, что Мануэль узнал, что его одноклубники Люка Эрнандес и Филиппе Коутиньо зарабатывают по 20 млн евро за сезон, и решил, что такая важная персона как вратарь №1 не может получать меньше. В противном случае готов уйти в "Челси", где к нему проявляют интерес.

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В сезоне 2019/2020 Мануэль сыграл 37 матчей, пропустив 38 мячей и отыграв 15 раз "на ноль".

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