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Ну, и цены пошли на молодые таланты в футболе! Испанскому гранду предложили 150 миллионов евро

19 июня, 22:32

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Мадридский "Атлетико" отказался продавать Жоау Фелиша английскому клубу

Несмотря на то, что пандемия коронавируса понизила цены на футбольном трансферном рынке, молодые перспективные игроки продолжают котироваться очень высоко. На днях стало известно, что "Манчестер Юнайтед" готов выложить за вундеркинда "Барсы" 150 миллионов евро. И, как оказалось, это не единственный случай.

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Стало известно, что минувшей зимой мадридский "Атлетико" получил предложение продать своего португальского нападающего Жоау Фелиша. За 20-летнего футболиста предлагали те же 150 миллионов евро, сообщает сайт Goal.com. Правда, какой именно клуб готов был заплатить огромные деньги, изданию выяснить не удалось. Известно лишь, что он выступает в английской Премьер-лиге. Однако "Атлетико" не соблазнился заманчивым предложением и ответил отказом.

Напомним, летом 2019 года мадридский клуб приобрел Жоау Фелиша у "Бенфики" за 126 миллионов. В сезоне 2019/2020 португальский форвард провел в чемпионате Испании 21 матч, отметившись шестью голами и одной передачей.

Недавно в полуфинале Кубка Испании случилась стычка Жоау Фелиша и Лионеля Месси.

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футбол чемпионат Англии Атлетико Мадрид трансфер Жоау Фелиш

Источник: isport.ua

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