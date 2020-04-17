Ну, и папуля: Роналду поделился мимишным видео с младшим сыном на карантине

Криштиану играется с малышней перед отъездом в расположение "Ювентуса"

Пока что люди спорта не возвращаются к соревнованиям, но уже подумывают начать тренировки. Итальянский "Ювентус" собирает своих футболистов уже в ближайшее воскресенье, 19 апреля. Португальский форвард туринской команды Криштиану Роналду все еще приятно проводит время среди родных и близких. Мы писали, что Роналду покормил детей в домашнем наряде за 3000 евро.

В пятницу вечером Криштиану выложил еще одно видео в своем аккаунте в Instagram, как он забавляется со своим маленьким сыном. 35-летний спортсмен и его малыш по очереди издают забавные звуки и смеются, повторяя друг друга. "Как папа, так и сын", – подписал Роналду ролик.

INSTAGRAM

У футболиста – четверо детей. Трое из них родились от суррогатных матерей: Криштиану-младший в 2010 году, Ева и Мэтью летом 2017-го. В ноябре 2017 года невеста футболиста Джорджина Родригес родила девочку Алану-Мартину.

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Мы писали, что Роналду на карантине взялся за учебу. Только не признался, что изучает.

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