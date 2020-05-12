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"Ну и зря": после карантинной изоляции Лионель Месси радикально изменил свой имидж

12 мая, 21:22

Олег Люлька

Знаменитый нападающий распрощался с неизменным атрибутом своей внешности последних лет - бородой

6-кратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси после возвращения из изоляции на карантине предстал в новом имидже. Как видно с первых тренировок "Барселоны" после паузы, аргентинский нападающий каталонцев полностью сбрил бороду. Последние годы густая щетина была неизменным атрибутом внешности Лео.

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24 июня Лионелю Месси исполнится 33 года. Но после бритья, не оставившего и следа на привычной бороде аргентинского кудесника, нападающий заметно помолодел. Хотя многие поклонники футболиста его новый имидж не одобряют. "Ну и зря! Борода очень ему шла", – пишут болельщики в соцсетях.

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Смотрите, каким бородатым Месси был до этого

Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: Reuters

Лионель Месси

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Лионель Месси / Фото: Twitter

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Ранее новая система вычисления определила Месси лучшим футболистом XXI века. Аргентинец опередил Криштиану Роналду за счет более предпочтительных показателей по голам и передачам.

Также врачи рассказали, в каких условиях будет играть Месси, чтобы не заразиться. Газон, мяч и другие атрибуты игры будут стерилизоваться до матча, в перерыве и после поединков чемпионата Испании.

Смотрите, как забивает Месси

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имидж Барселона чемпионат Испании Лионель Месси борода

Источник: Сегодня|Спорт

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