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Ну кто же их остановит! "Бавария" разошлась и забила девять голов в двух матчах чемпионата Германии

6 июня, 18:35

Елена Павлова Елена Павлова

При этом "Байер" первым открыл счет еще на 10 минуте встречи в Леверкузене

Мюнхенская "Бавария" на всех парах несется к своему юбилейному 30-му чемпионству в Германии. В центральном матче 30 тура немецкой Бундеслиги подопечные Ханса Флика со счетом 4:2 поставили на место "Байер", который ведет борьбу за путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Ранее мы сообщали, что хозяева наконец-то выиграли в чемпионате Германии.

Счет в матче открыл "Байер" уже на 10 минуте стараниями Аларио после вбрасывания из аута на левом фланге. Нойер не ожидал такой прыти от аргентинца и не смог выручить свою команду. Вся надежда гостей была на судью, ведь лайнсмен свистнул, показывая, что был офсайд. Однако после повторного просмотра эпизода рефери засчитал гол, не увидев нарушения правил – 1:0.

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Но после такого многообещающего начала "фармацевты" пропустили четыре гола кряду – три еще в первом тайме и один – во втором, и потеряли шансы зацепиться хотя бы за один балл в матче с лидером Бундеслиги. У "Баварии" по разу отличились Коман (на 27 минуте), Горецка (42), Гнабри (45) и Левандовский (66).

"Байер" – "Бавария"

"Байер" – "Бавария" / Фото: Reuters

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Футболисты "Байера", правда, до конца не опускали рук и сумели еще один раз пробить Нойера за минуту до конца основного времени. Вирц сделал счет на табло не таким разгромным – 2:4. Мюнхенцы набрали отличный ход, забив девять мячей в последних двух встречах.

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После этой встречи "Бавария" набрала 70 очков, а это значит, что ее преследователям в лице "Боруссии" Дортмунд и "Лейпцига" не удастся сократить отставание минимум в семь и девять очков соответственно. А вот "Байер" так и остался пятым вне зоны Лиги чемпионов.

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