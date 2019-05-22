Нулевой матч "Львов" – "Заря": обзор поединка Премьер-лиги

Игра на стадионе "Украина" завершилась без голов: гости нанесли три удара в створ ворот, хозяева – ни одного

"Львов" и "Заря" сыграли вничью - 0:0. Фото ФК "Львов".

В 30 туре чемпионата Украины по футболу команды верхней шестерки – "Львов" и "Заря" – сыграли вничью, не сумев распечатать ворота друг друга – 0:0. При этом гости нанесли три удара в створ ворот, а львовяне – ни одного. Этот результат означает, что "Львов" точно не поднимется выше шестого места в турнирной таблице, а значит, в следующем сезоне не сыграет в еврокубках. В свою очередь, "Заре" предстоит сыграть в квалификации Лиги Европы.

Обзор матча "Львов" – "Заря" 0:0

"Львов" (Львов) – "Заря" (Луганск) – 0:0 (0:0)

Желтые карточки: Пернамбуко (28) – Леван Арвеладзе (73, 86)

Удаление: Арвеладзе (86, вторая желтая карточка)

Напомним, что в параллельном матче главный претендент на бронзовые медали – "Александрия" – на выезде сыграла вничью с "Мариуполем" и стала недосягаемой для преследователей. Поединок завершился со счетом 1:1. Хозяева не реализовали пенальти в дебюте поединка и первыми вышли вперед в середине первого тайма, но гости отыгрались с 11-метрового в концовке первого тайма, да еще и получили численное преимущество. Этот результат позволил "Александрии" завоевать бронзовые медали чемпионата Украины сезона 2018/19. А "Мариуполь" получил место в квалификации Лиги Европы в следующем сезоне.

Отметим, что вечером в среду в Харькове проходит праздничный концерт "Шахтера" в честь золотого дубля. На нашем сайте идет прямая трансляция концерта 22 мая на стадионе "Металлист".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Нулевой матч "Львов" – "Заря": обзор поединка Премьер-лиги". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"