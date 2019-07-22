Нужна операция: Ибрагимович ударом локтем сломал скулу ливийцу во время дерби

Шведский нападающий отправил на операционный стол защитника "Лос-Анджелеса" Мохамеда Мунира

Златан Ибрагимович. Фото: Reuters

Знаменитый форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович в последнем дерби с "Лос-Анджелесом" заехал локтем в лицо защитнику соперника – ливийцу Мохамеду Муниру. По информации Sport Bible, вскоре игроку предстоит операция. Как сообщает источник, у защитника диагностирован перелом скулы. Фото-подтверждения этого факта появились в интернете.

Как мы писали ранее, "Лос-Анджелес Гэлакси" на своем поле обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата Североамериканской лиги футбола (MLS) со счетом 3:2. Форвард хозяев Златан Ибрагимович оформил хет-трик. Теперь у 37-летнего шведа 16 забитых мячей в 17 встречах этого сезона.

Интересно, что накануне Златан в своей манере оценил уровень заокеанской лиги, поставив себя на голову выше всех местных игроков: "Давайте честно. MLS не соответствует европейскому уровню. Раньше я играл с футболистами своего уровня или близкими к нему и это делало игру конкурентной. Здесь же я как "Феррари" среди "Фиатов". Тем не менее, произойти может что угодно".

Кроме того, на днях Ибрагимович был признан лучшим футболистом года в MLS. Отметим, Златан защищает цвета "Лос-Анджелес Гэлакси" с 2018 года. За свою карьеру нападающий также успел поиграть за такие клубы, как "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселона", "Милан", "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Юнайтед". За это время швед стал обладателем 31 трофея.

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