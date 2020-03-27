"Нужна полная переигровка сезона": в Англии озвучен вариант, лишающий "Ливерпуль" чемпионства

Нынешний розыгрыш английской Премьер-лиги оказался под угрозой срыва в связи с позицией некоторых клубов. Как сообщает The Athletic, руководители ряда команд выступают за немедленную остановку сезона и полную его переигровку после окончания пандемии коронавируса.

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По мнению ряда клубов Англии, проводить матчи в нынешних условиях нельзя, а играть при пустых трибунах – некорректно с этической точки зрения.

Отмечается, что для принятия итогового решения о судьбе нынешнего розыгрыша чемпионата Англии необходимо, чтобы за один из сценариев проголосовали представители 14 клубов из 20.

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Ранее мы рассказывали, что футболисты АПЛ отказываются доигрывать сезон даже без зрителей. Они даже в условиях матчей при пустых трибунах опасаются за свою безопасность и здоровье своих близких. Кроме того, считают ненормальным играть, когда преданные фанаты заперты по домам.

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп / Фото: Reuters В тренде Официально: бой Ломаченко – Лопес перенесен из-за коронавируса

Таким образом, не исключен вариант, что результаты текущей Премьер-лиги Англии будут аннулированы, и "Ливерпуль", опережающий "Манчестер Сити" на 25 очков, потеряет уже почти добытое чемпионство.

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