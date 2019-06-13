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"Нужна встряска": в "Заре" рассказали о разговоре Скрипника с экс-главой бюджетного комитета Рады

13 июня, 22:06

Сменщику Юрия Вернидуба ставят задачу вернуть луганскую команду в групповой турнир Лиги Европы

Виктор Скрипник
Виктор Скрипник. Фото: Getty Images

В луганской "Заре" рассказали о том, как прошла встреча нового главного тренера команды Виктор Скрипника и президента клуба – бывшего главы бюджетного комитета Верховной Рады Евгения Геллера. Напомним, по итогам минувшего сезона "Заря", занявшая лишь пятое место, распрощалась со своим многолетним наставником Юрием Вернидубом, подписав контракт с экс-коучем немецкого "Вердера" Скрипником.

"У нас состоялась, так сказать, встреча втроем: встречались президент Евгений Геллер со мной и главным тренером Виктором Скрипником, – рассказал генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов. – Это было первое очное знакомство Евгения Борисовича с Виктором Анатольевичем. Я же уже, естественно, несколько раз встречался с нашим новым главным тренером. На встрече мы посмотрели список игроков, которые находятся у нас на контракте. Президент поинтересовался мнением о каждом из них. Главный тренер ответил, что готов работать со всеми футболистами команды. Виктор Анатольевич видит в них потенциал для того, чтобы вернуть "Зарю" на то место, которое она занимала последние годы – на позиции третьей силы в чемпионате Украины. Виктор Анатольевич смотрел несколько матчей "Зари" и сказал, что видит потенциал у игроков. Нужна встряска и он видит в себе силы и готов провести подобную работу. Я тоже, беседуя с ним, вижу, что у Виктора Скрипника есть европейское понимание об отношениях тренера с футболистами, тренера и руководства клуба. Для нас это очень хороший опыт".

"Исходя из бесед с главным тренером, кардинальной перекройки состава не произойдет, – заявил Сергей Рафаилов. – Сборы, конечно, покажут, готовы ли футболисты к тренерским требованиям. По словам Виктора Скрипника, "Заря" – боеспособная команда, в которой собраны качественные футболисты, с которыми можно работать и достигать поставленных целей. А именно – выход в групповой этап Лиги Европы".

Обзор последнего матча "Зари" в сезоне-2018/19

Напомним, Премьер-лигу ждут серьезные изменения. Как сообщалось ранее, со следующего сезона в чемпионате Украины появится плей-офф за Лигу Европы. В первом раунде, который состоит из одного матча, пятая команда на своем поле сыграет с восьмой, а шестая также на своем поле – с седьмой. Затем победители пар также в одном матче (на поле команды, занявшей высшее итоговое место в чемпионате) разыграют путевку в еврокубки.

Также сообщалось, что новый сезон в Украине начнется 28 июля с матча за Суперкубок страны. "Шахтер" и "Динамо" сыграют в Одессе на стадионе "Черноморец". Это будет первый официальный поединок "горняков" во главе с новым тренером – португальцем Луишем Каштру.


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Тег чемпионат Украины, Заря Луганск, Виктор Скрипник, Сергей Рафаилов

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Источник:

Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

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