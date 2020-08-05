"Нужно продолжать работать, у нас скоро снова матч": тренер "Шахтера" о победе над "Вольфсбургом"

Луиш Каштру не собирается останавливаться на достигнутом и хочет дойти до финала

Чемпион Украины снова дошел до четвертьфинала еврокубкового турнира. В среду вечером "Шахтер" обыграл "Вольфсбург" в повторном матче 1/8 финала Лиги Европы. Победа получилась драматической – хоть и крупной, но добытой в самой концовке.

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После поединка главный тренер "горняков" Луиш Каштру рассказал в эфире о своих впечатлениях от игры:

"У меня остались хорошие впечатления, наша команда почти постоянно была сильна. За исключением лишь 10-15 минут в начале, когда "Вольфсбург" прижал нас прессингом. Так не должно было быть. Мы не использовали зоны, о которых говорили накануне. Но потом мы начали создавать моменты: Марлос, Тайсон, Алан Патрик... У нас было пять моментов, но в футболе не всегда все забивается, нужно уметь ждать подходящий момент. Во втором тайме мы поставили себе цель забить мяч. Наша задача была победить и не закрываться при этом в обороне. Мы добились результата, вышли в четвертьфинал, продолжаем работать и идти по своему пути. Мы счастливы, что подарили радость болельщикам".

Но наставник уже думает о финальном турнире в Германии, который стартует на следующей неделе:

"Сейчас все довольны результатом, мы показали хорошую игру. Но через шесть дней у нас снова матч – с "Айнтрахтом" или "Базелем", все может очень быстро поменяться. Мы продолжаем работать, чтобы побеждать".

Тем временем, Матвиенко рассказал о разгроме "Вольфсбурга" в Лиге Европы: "Наша цель – финал".

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Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Вольфсбург":

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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