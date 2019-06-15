"Нужно развивать футбол везде, а не только в Англии": президент УЕФА ответил на критику от британцев

Глава европейского футбола считает, что главный матч Лиги чемпионов нужно проводить на более вместительных стадионах

Александр Чеферин. Фото: AFP

Президент УЕФА Александр Чеферин считает, что финал Лиги чемпионов должен проводиться только на вместительных стадионах, а также ответил на критику относительно проведения финала Лиги Европы в Азербайджане. Ранее Гари Линекер раскритиковал финал Лиги Европы в Азербайджане из-за стадиона в Баку.

"Думаю, мы должны проводить финал Лиги чемпионов только на крупных аренах, даже если в итоге остается несколько вариантов. В Мадриде мы продали 62 тысячи билетов, хотя у нас было почти миллион заявок. Если бы игра проходила на "Уэмбли", мы бы смогли продать на 30 тысяч билетов больше. Если брать Лигу Европы, то надо делиться со всеми, кто любит футбол. В этом году мы проводили его в Баку, потому что там живут люди, которым нравится этот спорт. Они смотрят игру, которая начинается ближе к ночи. Если бы две команды из Азербайджана проводили бы финал в Лондоне, никто бы и слова не сказал. Нужно развивать футбол везде, а не только в Англии", – рассказал Чеферин.

Также сообщалось, что болельщики шокированы ужасными условиями жилья в Баку. Британские гости Баку стали жертвами махинаций с жильем.

Напомним, в финале Лиги чемпионов "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0. В решающем матче Лиги Европы "Челси" переиграл "Арсенал" (4:1).

Обзор финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" – 2:0:

Обзор финала Лиги Европы "Челси" – "Арсенал" 4:1:

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