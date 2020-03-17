"Нужно выиграть единственный матч – у коронавируса", – главный тренер сборной Франции

Сегодня в Европе провели совещание с представителями 55 национальных футбольных ассоциаций в связи с пандемией коронавируса. Как мы сообщали, УЕФА перенес Евро-2020 на следующее лето. Но при этом ожидается, что в июне этого года удастся закончить национальные чемпионаты и еврокубки.

Свое отношение к вердикту УЕФА высказал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам:

"Перенос чемпионата на год – мудрое решение, учитывая ситуацию с коронавирусом во всем мире. Как никогда важно проявить гражданскую позицию и расставить приоритеты; в первую очередь, это – жизнь людей. Давайте подумаем о тех, кто заразился и может заразиться в ближайшие дни и недели. Единственный матч, который сейчас идет и который нужно выиграть, – это с коронавирусом. Нам всем необходимо проявить солидарность, строгость и дисциплину. Этот матч касается всех нас, а не только медицинских работников. Все те, кто в настоящее время мобилизован для спасения жизней, заслуживают не только нашей благодарности, но и поддержки. Чтобы помочь им, давайте начнем со строгого соблюдения инструкций. Защитите себя, оставаясь дома как можно дольше. Защита себя – это также и защита других".

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