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"Нужно забыть эту игру, как страшный сон": Вернидуб – о болезненном поражении в Киеве

Сегодня, 21:42

Пресс-конференция наставника "Зари" после разгрома 0:5 от "Динамо" в первой игре после зимней паузы

Юрий Вернидуб. Фото dynamo.kiev.ua (О.Васильев)
Юрий Вернидуб. Фото dynamo.kiev.ua (О.Васильев).
"Нужно забыть эту игру, как страшный сон": Вернидуб – о болезненном поражении в Киеве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/444/93d/5c744493d636c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/444/93d/5c744493d636c.jpg Футбол Пресс-конференция наставника "Зари" после разгрома 0:5 от "Динамо" в первой игре после зимней паузы

"Заря" в первом официальном матче в 2019 году разгромно проиграла "Динамо". Поединок прошел в Киеве и завершился победой хозяев со счетом 5:0. Дублями отметились Шапаренко и Вербич, еще один гол забил испанец Соль. Сразу после поединка результат и игру прокомментировал главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб, который взял вину за поражение на себя. "Мы уступили по игре. Заслуженная победа "Динамо". Всю ответственность беру на себя. Комментировать какие-то конкретные действия своих подопечных в сегодняшнем матче я не буду. Проиграла вся команда, и во главе всего – я, ее главный тренер".

"Ничего не предвещало такого разгромного счета. Первый гол мы пропустили после хорошей контратаки "Динамо". Но буквально перед этим у нас самих была прекрасная возможность отличиться, но мы этот момент упустили. И вот, в ответ пошла контратака соперника, и мы пропустили – недоработали в обороне. Что касается второго гола, то скажу так: не может один человек обыгрывать четверых и затем исполнять удар из точки в точку. Вся команда виновата в том, что именно так произошло. Да, собственно, все пропущенные сегодня мячи – это ошибки со стороны всей нашей команды. Почему беру вину на себя? А смысл мне говорить, что плохо сыграл тот или другой футболист, если уже 3-го числа нас ждет игра с "Ворсклой"? Прежде всего, это я готовил команду на сборах, значит, это моя ошибка. Счет 0:5 – не по игре, но сегодня в наши ворота залетело все, что могло. Вроде, мы довольно часто были сегодня с мячом, комбинировали, но любая атака "Динамо" – гол. Возможно, где-то сыграла и психология футболистов. Но в любом случае, искать виновных я сейчас не хочу", – рассказал Вернидуб.

На вопрос о возможных усилениях команды тренер "Зари" ответил категорично: "Все те позиции, которые мы хотели усилить, мы уже усилили. В нашей команде достаточно футболистов. Просто надо их встряхнуть. Наша команда укомплектована хорошо. Нужно пережить этот неприятный момент. Сильные люди всегда встают с колен. А слабых, стоящих на коленях, всегда положат на спину. Так что надо доказать, что мы сильные – необходимо забыть сегодняшнюю игру, как страшный сон, продолжать работать, готовиться к следующим матчам, и тогда все будет хорошо".

Ранее тренер "Динамо" Александр Хацкевич после 5:0 в "Зарей" рассказал об эгоизме испанского новичка команды Франа Соля.

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Тег пресс-конференция, тренер, чемпионат Украины, Динамо Киев, Заря Луганск, Юрий Вернидуб

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Источники:

Dynamo.kiev.ua , Сегодня|Спорт

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