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"О наших написали даже в Аргентине": эксперт – об исторической победе украинской молодежки

13 июня, 09:51

Букмекеры дают вероятность 55 процентов, что в субботу украинцы станут чемпионами мира

Момент, когда Кащук влепил в перекладину. Слава VARу, нам хватило и одного гола, но кадр - шикарный
Момент, когда Кащук влепил в перекладину. Слава VARу, нам хватило и одного гола, но кадр - шикарный. Фото: Getty Images

Чемпион или вице-чемпион мира – с молодежного ЧМ в Польше сборная Украины (U20) вернется в одном из этих статусов. Переиграв во вторничном полуфинале сверстников из Италии (1:0), в субботу в решающем матче мундиаля "сине-желтые" сразятся с командой Южной Кореи, с таким же счетом одолевшей в полуфинале Эквадор.  

Историческая победа: обзор полуфинала ЧМ Украина – Италия

"Наверное, впервые за много лет за матчем молодежки наблюдала такая большая телеаудитория. Это и понятно – ребята делают историю. Вся страна за них переживала, как и накануне за национальную сборную в таком же валидольном поединке с Люксембургом, – говорит Александр Сопко, победитель молодежного ЧМ-1977. – После этого матча многих ребят знают и в лицо, и по именам, и кто на какой позиции играет. И не только у нас. Я разговаривал с директором академии "Шахтера" Хорхе Раффо, и он говорит, что даже в Аргентине газеты вышли со статьями о выступлении сборной Украины на ЧМ: с анализом игры, с разбором игроков. То есть к ребятам уже присматриваются. Ну, молодежные мундиали – это всегда ярмарка талантов. Туда приезжает много скаутов и следят за тем, как ребята проявляют себя по ходу чемпионата. Такие долгие турниры раскрывают потенциал футболистов гораздо лучше, чем отдельные, даже яркие игры. И хорошо, что наши дошли до такой стадии, – с каждой игрой их трансферная стоимость возрастает".

"В матче с итальянцами очень важным моментом стало возвращение Лунина и участие Попова, которого врачи успели восстановить. Это прибавило уверенности всей команде, особенно игре в обороне, где Лунин был полным хозяином "второго этажа". Ну и, конечно, классный матч выдал Кащук, абсолютно безболезненно заменивший Цитаишвили на правом краю атаки, – продолжает Александр Сопко. – Но все-таки главный залог успеха – это тренерская работа. Тактика с тремя центральными защитниками, которую применяет Петраков, с каждой игрой работает все лучше и лучше. Сопернику не удается к ней приспособиться. Мы не только мало пропускаем (3 мяча в 6 матчах турнира. – Авт.), у наших ворот в принципе создается мало моментов. Это значит, правильно организована игра в обороне. Тренерский опыт Петракова позволил ему выбрать стратегически правильную тактику на турнир, подобрать под нее игроков, а главное – правильно распределить физические силы команды".

Букмекеры фаворитом финала видят Украину: коэффициент на нашу победу 1,72, на успех Южной Кореи – 2,1. Вероятность, что команда Александра Петракова вернется домой чемпионом мира – 55%.    

Как сообщалось ранее, появилось фото из раздевалки сборной Украины после исторического выхода в финал молодежного ЧМ-2019. Украинские футболисты бурно отмечали выход в финал чемпионата мира с водой и фруктами.

Напомним, накануне в отборе на Евро-2020 главная сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.

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Тег сборная Украины U20, ЧМ-2019 (U-20)

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АВТОР:

Кинзерский Эдуард

Источник:

Сегодня|Спорт

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