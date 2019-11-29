"О вечере с "Динамо" будем рассказывать внукам": тренер "Мальме" поделился эмоциями после победы

По мнению Уве Реслера, герой матча Розенберг, который забил дважды, всегда находился там, где было нужно

"Мальме" - "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Немецкий тренер шведов Уве Реслер прокомментировал победу "Мальме" над "Динамо" 4:3 в пятом туре группового раунда Лиги Европы.

"Мы начали матч очень хорошо, забили, но потом возникли проблемы, – отметил после матча Реслер. – "Динамо" показало качество, которым обладает. Но вышедший на замену Ракип с его энергией и атакующим настроем сумел изменил ход матча для нас. Он поднял команду. Не думаю, что красная карточка помогла нам. Вообще, это был незабываемый вечер. Уверен, что мы будем рассказывать о нем внукам. Розенберг забил дважды и был всегда там, где он нам требовался в этом матче. Я уважаю его как игрока и как человека. Памятный матч".

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Ранее об ошибках в матче с "Мальме" рассказал Виталий Миколенко. Защитник киевлян не смог объяснить, почему команда так часто пропускает быстрые голы.

Тренер "Динамо" Алексей Михайличенко после поражения от "Мальме"заявил, что первая и последняя минуты стали для его команды роковыми.

Но киевляне еще не потеряли шансы на выход из группы – смотрите все расклады "Динамо" для попадания в плей-офф Лиги Европы.

Мы также сообщали, что другой украинский клуб в Лиге Европы"Александрия" минимально проиграла "Вольфсбургу"0:1 и лишился места в плей-офф.

Смотрите, как Маркус Розенберг принес победу "Мальме" 4:3 в своем последнем домашнем матче

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