Обещали безопасность: полиция Баку ловит по городу фанатов Мхитаряна перед финалом Лиги Европы

Стражи порядка с подозрением относятся к болельщикам в футболках с фамилией армянского футболиста

Фото: Twitter

Как сообщает The Independent, азербайджанская полиция останавливает болельщиков "Арсенала" в майках с фамилией Генриха Мхитаряна на улицах Баку перед финалом Лиги Европы с "Челси". Матч между "Челси" и "Арсеналом" пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку. Онлайн "Челси" – "Арсенал" доступен ан нашем сайте.

Кадры с места инцидента, среди прочих, опубликовали британские издания The Sun и Daily Mail в своих Twitter.

На опубликованных снимках видно, как полицейские просят задержаться двух поклонников "канониров". Затем один из стражей порядка передает по рации какую-то информацию своим коллегам. После проведенных консультаций полицейский отпускает болельщиков.

Напомним, армянин Мхитарян отказался от участия в финале Лиги Европы из-за опасений за свою безопасность. Гарантии УЕФА и МИД Азербайджана не убедили лондонский "Арсенал". Армения и Азербайджан конфликтуют относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Тем не менее в МИД Азербайджана уверяли, что Мхитарян мог принять участие в финале ЛЕ, несмотря на напряженность в отношениях двух стран.

Фанаты "Арсенала" уже сочинили язвительную песню о посещении Карабаха:

Болельщики Арсенала поют песню про Карабах перед финалом Лиги Европы

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