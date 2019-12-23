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Обезумевший рой пчел уложил на газон футбольные команды

23 декабря, 10:49

В Танзании игроки и фанаты спасали от насекомых

В матче Кубка независимости между командами "Янга" и "Иринга Юнайтед", который прошел в Танзании, произошел необычный эпизод.

Читайте также: самого титулованного футболиста покусали пчелы – рой атаковал угловой флажок во время матча

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На стадион прилетел огромный рой пчел, который атаковал футболистов и зрителей.

Игроки обеих команд, фанаты и судьи бросились на газон, чтобы спастись от насекомых, некоторые попытались спастись побегом. Через некоторое время матч был продолжен, "Янга" победила со счетом 4:0.

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Отметим, что в футболе не редкость, когда насекомые срывают футбольные матчи. Так, в 2016 году дикие насекомые прервали матч "Ривер Плейт" – "Аукас". В том же году Матч чемпионата штата Параиба в Бразилии между "Кампинесе" и "Тресе" был остановлен из-за пчел.

Кстати, мы рассказывали, что пчелиный рой атаковал угловой флажок в Бразилии. Случилось это перед встречей "Форталеза" – "Интернасьонал".

Также мы писали, что в Бразилии полиция применила слезоточивый газ, чтобы успокоить футболистов. Матч 1/2 финала чемпионата штата Гояс завершился массовой дракой игроков.

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футбол пчелы

Источник: Сегодня|Спорт

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