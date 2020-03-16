Обидчик "Шахтера" показал забавную тренировку с вином в условиях коронавируса

Бельгийский нападающий итальянского "Наполи" Дрис Мертенс выложил новое видео в своем Instagram. В условиях пандемии коронавируса, когда командам Серии А нельзя тренироваться, изобретательный форвард упражняется особым образом – приседает на одной ноге, держа в руках огромнейшую бутылку вина.
Читайте также: "Аталанта" Малиновского отказалась возобновлять тренировки, узнав о коронавирусе в "Валенсии"
"Мой самый большой совет в жизни. Немного вина – это решение многих проблем, – подписал бельгиец Дрис Мертенс свое видео.
Смотрите, как Мертенс забивал в свое время "Шахтеру" в Лиге чемпионов
Отметим, что матчи во всех футбольных лигах Италии были отменены из-за распространения коронавируса. Первым из игроков Серии А заболел защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани. Узнав о вирусе у одноклубника, отказался возвращаться в Италию с Мадейры Роналду.
Читайте также: Крушение мифа: Роналду не отдаст свои отели под больницы для заразившихся коронавирусом
Добавим, что во вторник, 17 марта, с учетом пандемии коронавируса, по видеосвязи пройдет экстренное заседание УЕФА, на котором может быть объявлено о переносе Евро-2020 на следующее лето и незамедлительной остановке всех национальных чемпионатов в Европе, включая Премьер-лигу Украины.
Смотрите сюжет о том, как распознать коронавирус
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк