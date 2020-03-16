Обидчик "Шахтера" показал забавную тренировку с вином в условиях коронавируса

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс придумал оригинальный способ поддерживать форму во время карантина

Бельгийский нападающий итальянского "Наполи" Дрис Мертенс выложил новое видео в своем Instagram. В условиях пандемии коронавируса, когда командам Серии А нельзя тренироваться, изобретательный форвард упражняется особым образом – приседает на одной ноге, держа в руках огромнейшую бутылку вина.

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"Мой самый большой совет в жизни. Немного вина – это решение многих проблем, – подписал бельгиец Дрис Мертенс свое видео.

INSTAGRAM

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Отметим, что матчи во всех футбольных лигах Италии были отменены из-за распространения коронавируса. Первым из игроков Серии А заболел защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани. Узнав о вирусе у одноклубника, отказался возвращаться в Италию с Мадейры Роналду.

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Добавим, что во вторник, 17 марта, с учетом пандемии коронавируса, по видеосвязи пройдет экстренное заседание УЕФА, на котором может быть объявлено о переносе Евро-2020 на следующее лето и незамедлительной остановке всех национальных чемпионатов в Европе, включая Премьер-лигу Украины.

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