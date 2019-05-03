Обидчика "Шахтера" высмеяли за провальное празднование гола в ворота "Челси"
Форвард "Айнтрахта" попытался проехаться на коленях, но поле оказалось слишком сухим
Форвард франкфуртского "Айнтрахта" Лука Йович крайне нелепо отпраздновал гол в ворота "Челси" в первом полуфинальном матче Лиги Европы против "Челси", который прошел в Германии и завершился вничью 1:1. Сербский нападающий, с которым вскоре предстоит встретиться сборной Украины, открыл счет на 23-й минуте после паса Филипа Костича. Празднуя гол, Йович попытался проехаться на коленях по газону, но поле было слишком сухим. Как итог, Йович споткнулся коленом об газон и выполнил кульбит. Благо, при этом 21-летний футболист сумел избежать травмы и отыграл полный поединок.
Лука Йович. Фото AFP
Болельщики в социальных сетях тут же принялись подшучивать над Лукой:
- "Хоть он и забил, но его попытка проскользить - худшее, что я когда-либо видел", - отметил Алекс Ллойд.
- "Куда бы ты ни пошел (надеюсь, ты выберешь "Челси"), тебе нужно усовершенствовать это празднование, - заявил фанат "синих" Райан Чессер.
Интересно, что в текущем розыгрыше Лиги Европы Йович сыграл 13 поединков и отметился 9 голами. Один из них пришелся на матч с "Шахтером" в 1/16 финала.
Как сообщалось ранее, сыграв ничью с "Айнтрахтом" на его поле, "Челси" установил рекорд Лиги Европы. Беспроигрышная серия "синих" достигла 16 матчей. Прежний рекорд принадлежал мадридскому "Атлетико".
Отметим, что в другом полуфинале Лиги Европы "Арсенал" одержал волевую победу над "Валенсией" со счетом 3:1. У "канониров" дублем отметился Александр Ляказетт, еще один мяч на счету Пьера-Эмерика Обамеянга.
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Источники:
Сегодня|Спорт , isport.ua
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