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Обидчика "Шахтера" высмеяли за провальное празднование гола в ворота "Челси"

3 мая, 10:21

Форвард "Айнтрахта" попытался проехаться на коленях, но поле оказалось слишком сухим

Форвард франкфуртского "Айнтрахта" Лука Йович крайне нелепо отпраздновал гол в ворота "Челси" в первом полуфинальном матче Лиги Европы против "Челси", который прошел в Германии и завершился вничью 1:1. Сербский нападающий, с которым вскоре предстоит встретиться сборной Украины, открыл счет на 23-й минуте после паса Филипа Костича. Празднуя гол, Йович попытался проехаться на коленях по газону, но поле было слишком сухим. Как итог, Йович споткнулся коленом об газон и выполнил кульбит. Благо, при этом 21-летний футболист сумел избежать травмы и отыграл полный поединок.

Лука Йович. Фото AFP

Болельщики в социальных сетях тут же принялись подшучивать над Лукой:

  • "Хоть он и забил, но его попытка проскользить - худшее, что я когда-либо видел", - отметил Алекс Ллойд. 
  • "Куда бы ты ни пошел (надеюсь, ты выберешь "Челси"), тебе нужно усовершенствовать это празднование, - заявил фанат "синих" Райан Чессер.

Интересно, что в текущем розыгрыше Лиги Европы Йович сыграл 13 поединков и отметился 9 голами. Один из них пришелся на матч с "Шахтером" в 1/16 финала.

Как сообщалось ранее, сыграв ничью с "Айнтрахтом" на его поле, "Челси" установил рекорд Лиги Европы. Беспроигрышная серия "синих" достигла 16 матчей. Прежний рекорд принадлежал мадридскому "Атлетико".

Отметим, что в другом полуфинале Лиги Европы "Арсенал" одержал волевую победу над "Валенсией" со счетом 3:1. У "канониров" дублем отметился Александр Ляказетт, еще один мяч на счету Пьера-Эмерика Обамеянга.

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Тег гол, Лига Европы, Челси Лондон, Айнтрахт, Лука Йович

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Источники:

Сегодня|Спорт , isport.ua

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