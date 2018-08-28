Обладатель Кубка УЕФА будет играть в чемпионате Киево-Святошинского района
Николай Ищенко продолжит карьеру в любительской команде
Известный украинский защитник Николай Ищенко продолжит карьеру на аматорском уровне. 35-летний футболист, который успел поиграть в львовских "Карпатах", донецком "Шахтере", харьковском "Металлисте" и еще нескольких клубах украинской Премьер-лиги, будет выступать в чемпионате Киево-Святошинского района за СК "Гатное". Отметим, что в этой же команде играет родной брат Николая – Андрей Ищенко.
Напомним, что Николай Ищенко является серебряным призером молодежного чемпионата Европы, обладателем Кубка УЕФА, двукратным чемпионом Украины и обладателем Кубка Украины.
Недавно Александр Алиев забил первый гол за "Мелиоратор" из Бучи. Бывший футболист сборной Украины продолжает играть на любительском уровне.
Ранее мы рассказывали о звездах украинского футбола, которые выступают за любительские клубы.
Кстати, лучший бомбардир чемпионата Украины 2006 года Эммануэль Окодува сейчас выступает в чемпионате Киевской области за "Сокол" из села Михайловка-Рубежовка.
Вы сейчас просматриваете новость "Обладатель Кубка УЕФА будет играть в чемпионате Киево-Святошинского района". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"