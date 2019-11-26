"Ливерпуль" выполнил мечту болельщика, который фанатеет от Клоппа

"Ливерпуль" продолжает уверенно лидировать / Фото: Twitter

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"Ливерпуль" вместе сделал незабываемый подарок преданному болельщику "Красных" после письма в клуб его брата, Иана.

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Иан рассказал историю о своем брате Дэвиде, фане "Ливерпуля", который вырос "другим" из-за кислородной недостаточности.

Вирджил ван Дпйк встретил Дэвида на его работе в супермаркете и вместе с ним отправился на базу, где познакомил с игроками основного состава и тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.

Кстати, Цыганкова "ведут" Клопп и клуб Моуринью – названы топ-претенденты на звезду "Динамо". В зарубежных средствах массовой информации появились данные о вариантах продолжения карьеры ведущим футболистом киевского Динамо Виктором Цыганковым.

Также мы писали о забавном эпизоде в чемпионате Боливии: арбитр пытался использовать VAR, которого нет. В Боливии судья сообщил игрокам об использовании системы VAR, которой нет в местном чемпионате.

Смотрите, как "Ливерпуль" обыграл "Генк" в матче Лиги чемпионов:

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