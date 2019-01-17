Обладатель "Золотого мяча" будет работать в третьем дивизионе чемпионата Марокко

Клуб "Шабаб Мохаммедия" получил нового технического консультанта - легендарного бразильского футболиста Ривалдо

Ривалдо с женой. Фото: Instagram

Обладатель "Золотого мяча" будет работать в третьем дивизионе чемпионата Марокко https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/0f2/4a7/5c40f24a778af.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/0f2/4a7/5c40f24a778af.jpg 2019-01-17T23:32:00+02:00 Футбол Клуб "Шабаб Мохаммедия" получил нового технического консультанта - легендарного бразильского футболиста Ривалдо

Бывший игрок сборной Бразилии Ривалдо продолжит карьеру в Марокко. 46-летний бразилец назначен на пост технического консультанта клуба "Шабаб Мохаммедия", который выступает в третьем дивизионе чемпионата Марокко. Напомним, что Ривалдо в 2002 году выиграл чемпионат мира со сборной Бразилии (и получил "серебряную бутсу"), а в 1999 году завоевал "Золотой мяч" и стал лучшим футболистом мира по версии ФИФА. Интересно, что в 2003 году Ривалдо удостоился звания худшего футболиста чемпионата Италии.

За время своей карьеры футболиста с 1991 по 2015 год Ривалдо играл в ряде бразильских клубов, а также в испанских "Депортиво" и "Барселоне", итальянском "Милане", греческих "Олимпиакосе" и АЕКе, а также в узбекистанском "Бунедкоре" и ангольском "Кабушкорпе". Он провел 74 поединка в футболке национальной сборной Бразилии и забил 34 мяча.

Интересно, что несколько лет назад замаскированный до неузнаваемости Ривалдо разыграл болельщиков "Барселоны".

Отметим, что сын Ривалдо в 2017-2018 годах выступал за румынское "Динамо" из Бухареста, а в прошлом году перешел в болгарский "Левски". 23-летний Ривалдиньо выступает на позиции полузащитника

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