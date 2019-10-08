Обладатель "Золотого мяча" отбыл четырехлетнее отстранение от футбола

Мишель Платини / Фото: AFP

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Бывший президент УЕФА Мишель Платини может вернуться к футбольной деятельности. Сегодня, 8 октября, истекла дисквалификация функционера, которую он получил в 2015 году. Тогда комитет ФИФА по этике отстранил его от любой деятельности, связанной с футболом, в связи с подозрениями в коррупции. Йозеф Блаттер, на тот момент занимавший пост главы ФИФА, сделал французу перевод из средств организации в 2011 году.

Изначально срок дисквалификации составлял восемь лет, однако позднее он был сокращен до четырех лет. До коррупционного скандала Платини планировал сменить Блаттера на должности президента ФИФА. Кстати, мы писали, что отстраненный экс-глава УЕФА Платини подает в суд по правам человека.

"У меня есть одна идея, но сейчас об этом трудно говорить", – цитирует Платини AP News.

В качестве футболиста Мишель в период с 1972 по 1987 год выступал за "Нанси", "Сент-Этьен", "Ювентус" и сборную Франции и трижды становился обладателем "Золотого мяча".

Напомним, что в середине июня бывший президент УЕФА арестован из-за чемпионата мира в Катаре. Платини является фигурантом расследования дела о выборе страны-хозяйки ЧМ-2022.

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