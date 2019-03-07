Обладатель "Золотого мяча": "Поставил бы на победу "Челси" всухую"

Майкл Оуэн дал прогноз на сегодняшний матч 1/8 финала Лиги Европы

Майкл Оуэн признавался лучшим игроком Европы. Фото: Twitter

Обладатель "Золотого мяча": "Поставил бы на победу "Челси" всухую" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/107/550/5c8107550aa54.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/107/550/5c8107550aa54.jpg 2019-03-07T14:00:50+02:00 Футбол Майкл Оуэн дал прогноз на сегодняшний матч 1/8 финала Лиги Европы

Бывший форвард "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля" и "Реала", обладатель "Золотого мяча"-2001 Майкл Оуэн дал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Челси" и киевским "Динамо". Матч пройдет сегодня в Лондоне и начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Челси" – "Динамо".

"Киевское "Динамо" никогда не выигрывало на английской земле матч еврокубков: 11 поражений и 3 ничьих в 14 матчах. И я не вижу, за счет чего они смогут справиться с этой тенденцией на "Стэмфорд Бридж" в четверг.

"Челси" – одна из трех команд, наряду с "Вильяреалом" и "Айнтрахтом", которая ни разу не проигрывала в текущем розыгрыше Лиги Европы. Думаю, "Челси" победит и сегодня. Вряд ли разгромно, но уверенно. Я бы поставил на их победу всухую", – сказал Майкл Оуэн.

Интересно, что на матч придет бывший игрок "Динамо" и "Челси" Андрей Шевченко. Ныне наставник сборной Украины будет просматривать киевских игроков накануне старта в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.

Анонс двухраундового противостояния "Динамо" – "Челси":

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