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Обладатель "Золотого мяча" спрогнозировал четверку претендентов на награду

22 октября, 18:04

Лука Модрич назвал свой список лучших

Лука Модрич

Лука Модрич

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Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич поделился мыслями о предстоящем вручении "Золотого мяча", а также назвал четверку футболистов, которые заслуживают на эту награду.

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Это сложно, но для меня выделяются четыре футболиста: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Вирджил ван Дейк и Мохамед Салах. Я желаю им удачи", – рассказал Лука Модрич.

Кстати, 34-летний хорват является действующим обладателем самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе. Но, в этом году Лука Модрич не попал в список номинантов и стал первым за 26 лет игроком, не попавшим в число претендентов на приз на следующий год после победы.

Лука Модрич

Лука Модрич / Фото: AFP

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Лучший футболист мира по версии France Football будет объявлен второго декабря в Париже. Одним из ведущих торжественной церемонии вручения наград будет бывший форвард "Челси" Дидье Дрогба.

Смотрите, как Лука Модрич забивает за мадридский "Реал":

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Криштиану Роналду Золотой мяч Лионель Месси Лука Модрич Вирджил ван Дейк

Источник: Сегодня|Спорт

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