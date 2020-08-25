Українська
$ 27,39
32,46
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Обладателя "Золотого мяча" Роналдиньо выпустили на свободу после полугодичного ареста

25 августа, 11:23

Олег Люлька Олег Люлька

Знаменитый бразилец за подделку документов отделался штрафом от парагвайского суда и теперь уезжает к Месси

40-летний экс-игрок "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо освобожден из-под ареста в Парагвае. Футболист, становившийся победителем Лиги чемпионов и обладателем "Золотого мяча", вместе со своим братом Роберто де Ассисом провел в заключении 171 день за въезд в Парагвай по поддельным документам. Напомним, Роналдиньо отбывал арест в президентском номере отеля в центре Асунсьона.

Реклама

Парагвайский суд удовлетворил ходатайство местных правоохранительных органов, которые попросили не назначать бразильцам реальный тюремный срок. "Мера предосторожности в виде ареста отменена, больше нет ограничений, установленных парагвайским правосудием", – заявил судья Густаво Амарилла.

Правда, суд постановил оштрафовать Роналдиньо на 90 тысяч долларов, а его брата на 110 тысяч долларов. При этом Роберто де Ассиса приговорили к двум годам условно: он должен будет регулярно отмечаться в судебных органах своей страны.

Реклама

В тренде
Впервые в истории! Названо место проведения матча за Суперкубок "Шахтер" – "Динамо"

Реклама

Роналдиньо

Роналдиньо / Фото: Reuters

Читайте также: Из тюрьмы – к Марадоне: Диего дает шанс возобновить карьеру самому скандальному футболисту года

Реклама

Теперь Роналдиньо и его брат могут вернуться на родину, в Бразилию. Как сообщалось ранее, в Порту-Алегри они навестят мать, сестру и других членов семьи, после чего навсегда переберутся в Испанию. Они уже присмотрели дом в Кастельдефельсе, городке в 20 километрах от Барселоны, где живут Лионель Месси и другие игроки каталонского клуба.

Самые известные балагуры мирового футбола

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футболист Золотой мяч сборная Бразилии Роналдиньо подделка документов

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"ПСЖ" – "Бавария": онлайн финала Лиги чемпионовФутбол
"Россия, не надо нам помогать!" Звездный белорусский футболист выступил с эмоциональным обращениемФутбол
Стартовал новый сезон Премьер-лиги. Все результаты первого тура
Стартовал новый сезон Премьер-лиги. Все результаты первого тураФутбол
Пока Зинченко играл, его космически красивая жена пила портвейн и сводила с ума у бассейна
Пока Зинченко играл, его космически красивая жена пила портвейн и сводила с ума у бассейнаФутбол
Битва за финал! Онлайн матча
Битва за финал! Онлайн матча "Интер" – "Шахтер" в Лиге ЕвропыФутбол
Позор
Позор "Барселоны" в смешных фотожабах: Месси сравнили с козлом и уткойЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять