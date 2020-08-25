Обладателя "Золотого мяча" Роналдиньо выпустили на свободу после полугодичного ареста

Знаменитый бразилец за подделку документов отделался штрафом от парагвайского суда и теперь уезжает к Месси

40-летний экс-игрок "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо освобожден из-под ареста в Парагвае. Футболист, становившийся победителем Лиги чемпионов и обладателем "Золотого мяча", вместе со своим братом Роберто де Ассисом провел в заключении 171 день за въезд в Парагвай по поддельным документам. Напомним, Роналдиньо отбывал арест в президентском номере отеля в центре Асунсьона.

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Парагвайский суд удовлетворил ходатайство местных правоохранительных органов, которые попросили не назначать бразильцам реальный тюремный срок. "Мера предосторожности в виде ареста отменена, больше нет ограничений, установленных парагвайским правосудием", – заявил судья Густаво Амарилла.

Правда, суд постановил оштрафовать Роналдиньо на 90 тысяч долларов, а его брата на 110 тысяч долларов. При этом Роберто де Ассиса приговорили к двум годам условно: он должен будет регулярно отмечаться в судебных органах своей страны.

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Роналдиньо / Фото: Reuters

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Теперь Роналдиньо и его брат могут вернуться на родину, в Бразилию. Как сообщалось ранее, в Порту-Алегри они навестят мать, сестру и других членов семьи, после чего навсегда переберутся в Испанию. Они уже присмотрели дом в Кастельдефельсе, городке в 20 километрах от Барселоны, где живут Лионель Месси и другие игроки каталонского клуба.

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