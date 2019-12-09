"Облепили": голодный Шовковский показал весь свой домашний зоопарк

Знаменитый вратарь, помогающий Шевченко в сборной Украины, оказался в плену у животного мира

Александр Шовковский / Фото: Instagram

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Бывший вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский, который сейчас работает ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украины, показал свой домашний зоопарк. СаШо, который ранее поупражнялся в стрельбе из пистолета, запостил фотографию с котом на шее, попугаем Шико на руке и аквариумом за спиной.

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"Облепили! – написал Александр Шовковский на своей странице в Instagram. – Рыбы только отказались на меня залезть))) Ну ничего... Поработаем и над этим)))"

"Если залезут рыбы – начнется война с тем парнем на шее. Лучше не надо", – советуют Шовковскому подписчики.

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Напомним, ранее Шовковский назвал козырь сборной Украины на Евро-2020. По словам Александра, провал на предыдущем чемпионате Европы должен сыграть нам на руку. "Мы голодные к серьезным победам, – отметил ассистент главного тренера украинской сборной. – Это положительный момент, но выходить на поле нужно с холодной головой".

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