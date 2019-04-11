Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,77
30,19
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Обмен голами в Амстердаме: обзор матча "Аякс" – "Ювентус"

Сегодня, 00:29

Роналду и Нерес забивали в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов

Борьба за мяч
Борьба за мяч. Фото: AFP
Обмен голами в Амстердаме: обзор матча "Аякс" – "Ювентус" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/e60/293/5cae60293f4d1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/e60/293/5cae60293f4d1.jpg Футбол Роналду и Нерес забивали в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов

Первый четвертьфинал Лиги чемпионов между "Аяксом" и "Ювентусом" завершился вничью – 1:1. Гости первыми открыли счет. В раздевалку забил Криштиану Роналду, который восстановился после повреждения. Португалец откликнулся на навес в штрафную и в красивом прыжке головой отправил мяч в ворота. Голландцы отыгрались на старте второй половины игры. Нерес поборолся за мяч, отобрал его, а затем метко положил в угол. Мы вели онлайн-трансляцию матча "Аякс" – "Ювентус".

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов команды сыграют в Турине 16 апреля.

"Аякс" – "Ювентус" – 1:1
Голы: Нерес (46) – Роналду (45) 

"Аякс": Онана, Тальяфико, Велтман, де Лигт, Блинд, де Йонг, ван де Беек, Шоне (Эккеленкамп, 75), Зиеш, Нерес, Тадич.

"Ювентус": Щенсны, Канселу, Ругани, Бонуччи, Сандро, Матюиди (Дибала, 75), Бентанкур, Пьянич, Роналду, Бернардески (Хедира, 90+3), Манджукич (Дуглас Коста, 60).

Предупреждения: Тальяфико (41), де Йонг (55), Шоне (71), Эккеленкамп (90+3) – Пьянич (83).

Обзор первого тайма матча "Аякс" – "Ювентус":

Обзор второго тайма матча "Аякс" – "Ювентус":

Напомним, что в другом матче дня "Барселона" на выезде обыграла "Манчестер Юнайтед".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Лига чемпионов, Ювентус Турин, Аякс Амстердам

Вы сейчас просматриваете новость " Обмен голами в Амстердаме: обзор матча "Аякс" – "Ювентус"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Брак Цекало с молодой моделью высмеяла Лена Миро

Непростые судьбы участников шоу «Битва экстрасенсов»

Назван самый полезный суп

​Какую кровь предпочитают комары?

Пять базовых упражнений для роста мышц

Гвардиола о главном конкуренте Зинченко: Я ему не отец

11 продуктов, которые приводят к онкологии

"Реал" сообщил представителям Бэйла о намерении продать игрока

Зидан одобрил трансфер Азара в "Реал"

Первые фото нового ультраскоростного винтокрыла России
Загрузка...

"МЮ" – "Барселона": онлайн матча 1/4 Лиги чемпионов – VAR помог засчитать гол гостей

Вчера, 22:00

Текстовая трансляция первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов в Манчестере

"Старик, я отправлю тебя на пенсию": "бизнесмен" из США ответил Ломаченко

Вчера, 14:23

Непобедимый американец пообещал закончить карьеру украинца

Эхо операции в Барселоне: Марлос должен вернуться к судному дню Шевы

Вчера, 13:01

Стали известны сроки восстановления лучшего футболиста чемпионата Украины

"В истории бокса не было ничего подобного": промоутер анонсировал новый халат Ломаченко

9 апреля, 16:39

Украинец 12 апреля проведет защиту чемпионских поясов в поединке с Кроллой

Не Шевой единым: Леоненко придумал прозвище венгру, который привез гол в ворота "Динамо"

8 апреля, 16:20

Лучший футболист Украины первой половины 90-х проехался по защитнику киевлян Кадару

6 отечественных знаменитостей, вступивших в секту

«Я променял жену на молодую девушку и теперь живу как в тюрьме»

В Москве в драке погиб чемпион России по рукопашному бою