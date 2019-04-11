Обмен голами в Амстердаме: обзор матча "Аякс" – "Ювентус"
Роналду и Нерес забивали в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов
Первый четвертьфинал Лиги чемпионов между "Аяксом" и "Ювентусом" завершился вничью – 1:1. Гости первыми открыли счет. В раздевалку забил Криштиану Роналду, который восстановился после повреждения. Португалец откликнулся на навес в штрафную и в красивом прыжке головой отправил мяч в ворота. Голландцы отыгрались на старте второй половины игры. Нерес поборолся за мяч, отобрал его, а затем метко положил в угол. Мы вели онлайн-трансляцию матча "Аякс" – "Ювентус".
Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов команды сыграют в Турине 16 апреля.
"Аякс" – "Ювентус" – 1:1
Голы: Нерес (46) – Роналду (45)
"Аякс": Онана, Тальяфико, Велтман, де Лигт, Блинд, де Йонг, ван де Беек, Шоне (Эккеленкамп, 75), Зиеш, Нерес, Тадич.
"Ювентус": Щенсны, Канселу, Ругани, Бонуччи, Сандро, Матюиди (Дибала, 75), Бентанкур, Пьянич, Роналду, Бернардески (Хедира, 90+3), Манджукич (Дуглас Коста, 60).
Предупреждения: Тальяфико (41), де Йонг (55), Шоне (71), Эккеленкамп (90+3) – Пьянич (83).
Обзор первого тайма матча "Аякс" – "Ювентус":
Обзор второго тайма матча "Аякс" – "Ювентус":
Напомним, что в другом матче дня "Барселона" на выезде обыграла "Манчестер Юнайтед".
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