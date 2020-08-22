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Обнародованы имена игроков ФК "Львов", у которых обнаружен коронавирус

22 августа, 17:04

Олег Люлька Олег Люлька

Команда переведена на режим самоизоляции. Ее матч с "Минаем" отложен до лучших времен

Стали известны имена футболистов ФК "Львов", заразившихся коронавирусом. Как мы писали ранее, из-за вспышки COVID-19 в этой команде, матч стартового тура чемпионата Украины "Львов" – "Минай", который должен был состояться в субботу, перенесен на неопределенное время.

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Ранее ФК "Львов" заявил, что по результатам ПЦР-тестирования вирус обнаружен у пяти игроков и одного представителя клубного персонала, в связи с чем команда переведена на режим самоизоляции.

По информации Meta-ratings, в ФК "Львов" положительные тесты сдали пять футболистов – Сантон Помацина, Филипе Пахтманн, Андрей Якимив, Назарий Ныч и Максим Брама. Кроме того, COVID-19 диагностирован у тренера вратарей команды Вадима Деонаса.

На следующей неделе ФК "Львов" пройдет еще одно тестирование на коронавирус.

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Ранее мы писали, что Андрей Павелко вылечился от коронавирусной инфекции. Президент Украинской ассоциации футбола поблагодарил медиков за участие в его выздоровлении.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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